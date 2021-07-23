В Нижнем Тагиле уже 7,5 тысячи заболевших COVID-19, в Верхней Пышме - почти 2 тысячи: статистика по городам

Свердловская область обновила суточный максимум. За 22 июля выявили 495 заболевших. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражением COVID-19 обнаружили в 52 муниципалитетах региона.

Всего с начала пандемии выявлено 102 953 заразившихся. Более 1 500 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в 9 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург - 48 391 (+182)

Нижний Тагил - 7 504 (+29)

Первоуральск - 3 974 (+38)

Ревда - 2 970 (+20)

Каменск-Уральский и Каменский район - 2827 (+31)

Берёзовский - 2507 (+2)

Верхняя Пышма -1992 (+12)

Красноуфимск и Красноуфимский район - 1799 (+28)

Реж -1627 (+7).

За последние сутки в Свердловской области выявлено 495 заболевших COVID-19. Это новый суточный максимум.