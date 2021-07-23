В Нижнем Тагиле уже 7,5 тысячи заболевших COVID-19, в Верхней Пышме - почти 2 тысячи: статистика по городам

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражением COVID-19 обнаружили в 52 муниципалитетах региона.
Всего с начала пандемии выявлено 102 953 заразившихся. Более 1 500 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в 9 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург - 48 391 (+182)
- Нижний Тагил - 7 504 (+29)
- Первоуральск - 3 974 (+38)
- Ревда - 2 970 (+20)
- Каменск-Уральский и Каменский район - 2827 (+31)
- Берёзовский - 2507 (+2)
- Верхняя Пышма -1992 (+12)
- Красноуфимск и Красноуфимский район - 1799 (+28)
- Реж -1627 (+7).
За последние сутки в Свердловской области выявлено 495 заболевших COVID-19. Это новый суточный максимум.
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