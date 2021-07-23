За день в Свердловской области COVID-19 подтверждён у 492 человек

Из свердловских больниц было выписано 458 пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 492 случаев заболевания коронавирусом. За весь период COVID-19 на Среднем Урале заразились 103 445 человек.

По числу новых случаев заражения коронавирусом Свердловская область находится на пятой строке антирейтинга среди регионов России. За день в связи с выздоровлением из свердловских больниц было выписано 458 человек, переболевших COVID-19. А за время пандемии выздоровело 96 263 уральца, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+158), Алапаевского района, Артёмовского, Артей, Асбеста, Ачита, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского Района, Каменского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышмы, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Гугулымского, Туринского, Шалинского городских округов.

Состояние 732 свердловчан медики оценивают как тяжёлое. 366 из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За день на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений умер 21 пациент. Общее число смертельных случаев с момента распространения инфекции в Свердловской области достигло 4 205.

Днём ранее в регионе выявили 495 заболевших коронавирусом. Напомним, предыдущий суточный максимум с начала пандемии – 492 случая – был зафиксирован 17 июля.