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23 июля 2021, 13:44

В России за сутки коронавирус выявили у 23 811 человек

Коронавирус

За день победили коронавирус 22 547 пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день в России коронавирус лабораторно подтвердили у 23 811 человек в 85 регионах. Всего с начала распространения COVID-19 в стране было выявлено 6 078 522 случая заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших вновь выявлено:

  • в Москве (+3 425 за сутки),
  • в Подмосковье (+1 965),
  • в Санкт-Петербурге (+1 940),
  • в Нижегородской области (+536),
  • в Свердловской области (+492).

С начала пандемии в России выписались в связи с выздоровлением уже 5 450 004 пациентов. Из них 22 547 выздоровели за последние 24 часа. При этом за день коронавирус унёс жизни 795 человек. За всё время пандемии жертвами COVID-19 в России стали 152 296 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 471 нового пациента.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 243 858 человек.

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Областная газета Свердловской области

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