На Среднем Урале установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Предыдущий рекорд был установлен в январе. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. По данным на 23 июля, от инфекции и вызванных ею осложнений в течение суток скончался 21 человек.

Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с распространением COVID-19. В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 492 случая заболевания коронавирусом. За весь период COVID-19 на Среднем Урале заразились 103 445 человек. Общее число смертельных случаев с момента распространения инфекции в регионе достигло 4205.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован 14 января. Тогда от опасной инфекции на Среднем Урале скончались 20 пациентов. 13 декабря 2020 года в регионе сообщили о 18 умерших от этой болезни.

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