В Североуральске закрылось отделение травматологии из-за нехватки врачей

Отделение возобновит работу после укомплектования штата. Фото: Галина Соловьёва

В больнице Североуральска вынуждено закрылось травматологическое отделение. Причиной стала острая нехватка медицинского персонала.

Как пояснила в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, некоторые врачи уволились, другие вышли на пенсию. Она сообщила, что представители ведомства активно работают с руководством медицинской организации по укомплектованию штата.

На тот период, пока отделение не укомплектовано врачами, пациентов отправляют в Краснотурьинск как в межмуниципальный медицинский центр. "Мы ожидаем что в ближайшее время мы привлечём в том числе из других регионов Российской федерации врачей. Сейчас идёт набор в ординатуру выпускников Уральского государственного медуниверситета. В этом году мы планируем до 220 человек на наиболее востребованные специальности распределить. Мы не закрываем травматологическое отделение, оно будет функционировать, как только укомплектуется врачами", - заверила заместитель министра.

Добавим, что в Краснотурьинск также стали направлять рожениц из Серова. Там решили разместить 145 дополнительных коек для ковид-пациентов.