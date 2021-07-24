Коронавирус за день обнаружили в 45 муниципалитетах Свердловской области

На Среднем Урале был установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в муниципальных образованиях региона. По данным на 23 июля, на Среднем Урале в течение суток лабораторно было подтверждено 492 случая заболевания COVID-19.

Опасная инфекция была выявлена у жителей 45 муниципалитетов области. Больше всего заболевших в течении 24 часов выявлено в Екатеринбурге (+158, 48549 — общее число заразившихся с начала распространения вируса).

Список лидеров по числу заболевших в течение суток также пополнили:

Камышлов и Камышловский район (+93, 1320),

Нижний Тагил (+51, 7555),

Первоуральск (+33, 4007),

Каменск-Уральский и Каменский район (+23, 2850),

Нижняя Тура (+18, 545),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+17, 1816),

Ревда (+14, 2984),

Алапаевск и Алапаевский район (+10, 1136),

Нижнесергинский район (+10, 1251).

Еще в 35 муниципалитетах выявлено девять и менее случаев заражения коронавирусом за сутки. Стоит также отметить, что в Свердловской области был установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. По данным на 23 июля, от инфекции и вызванных ею осложнений в течение суток скончался 21 человек.

За весь период COVID-19 на Среднем Урале заразились 103 445 человек. Общее число смертельных случаев с момента распространения инфекции в регионе достигло 4205.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован 14 января. Тогда от опасной заразы на Среднем Урале скончались 20 пациентов. 13 декабря 2020 года в регионе сообщили о 18 умерших от этой болезни.