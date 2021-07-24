За день в Свердловской области обнаружили 488 заражений COVID-19

Количество смертей от коронавируса на Среднем Урале остаётся высоким. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 488 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом COVID-19 на Среднем Урале за весь период заразились 103 933 человека.

На сегодняшний день по числу новых случаев заражения коронавирусом Свердловская область находится на пятой строке антирейтинга среди регионов России. За день из больниц был выписан 461 человек, переболевший COVID-19. А за всё время пандемии выздоровело 96 724 уральца, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции, рассказали в оперштабе борьбе с распространением инфекции.

Тестирование подтвердило опасный диагноз у жителей Екатеринбурга (+126), Алапаевска и Алапаевского района, Арамиля, Артёмовского, Артей, Асбеста, Ачита, Байкалово, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Гарей, Богдановича, Верх-Нейвинска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского Района, Каменского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, евероуральска, Серова, Сосьвинского, Тавдинского, Гугулымского, Туринского, Шалинского городских округов.

Состояние 693 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 356 из их числа остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. От коронавируса и вызванных им осложнений на среднем Урале скончались за день 20 пациентов, а за всё время – 4 225.

Днём ранее в регионе выявили 492 заболевших коронавирусом.