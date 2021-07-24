В России за сутки COVID-19 подтвердили у 23 947 человек

За день в стране было выписано 21 952 пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус лабораторно подтвердили у 23 947 человек в 85 регионах. Таким образом с начала распространения COVID-19 в стране нарастающим итогом выявлено 6 102 469 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших обнаружили:

в Москве (+3 376 за сутки),

в Подмосковье (+2 096),

в Санкт-Петербурге (+1 937),

в Нижегородской области (+533),

в Свердловской области (+488).

С начала пандемии в России выписались в связи с выздоровлением уже 5 471 956 пациентов. Из этого числа 21 952 человека выздоровели за последний день. При этом за сутки коронавирус унёс жизни 799 человек. За всё время пандемии жертвами COVID-19 в России стали 153 095 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 248 995 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 811 новых пациентов с коронавирусом.

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