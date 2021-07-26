Свердловские акушеры-гинекологи не в контакте с пациентками?

Всё больше беременных женщин Свердловской области подключаются к специальному региональному приложению для будущих мам, так как это значительно уменьшает время личного похода в поликлинику и стационар. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2021 года к приложению для беременных «АИСТ_ СМАРТ», разработанному специалистами акушерского дистанционного консультативного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра в сентябре прошлого года, подключились больше 5 000 будущих мам. Сейчас в нём содержится информации о более 7 400 беременных. Но разработчики приложения считают, что это число может быть намного больше, если акушеры-гинекологи будут говорить пациенткам об удобном сервисе.

По словам автора и разработчика проекта Николая Анкудинова, руководителя акушерского дистанционного консультативного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра, этот сервис – первый в России личный кабинет для беременных и их врачей с функциями мобильных уведомлений. Ранее применялись только смс-рассылки. К слову, до данного сервиса для беременных эта же команда специалистов запустила в Свердловской области систему автоматического выявления беременных с подозрением на коронавирус (см. «ОГ» №64 от 9.04.2020) и первый в России онлайн-регистр операций кесарева сечения (см. «ОГ» №41 от 6.03.2020), который получил Всероссийскую премию «Первые лица» в области перинатальной медицины (см. «ОГ» №187 от 7.10.2020).

– Имея такое приложение, работающее в рамках автоматизированной системы «Региональный акушерский мониторинг», беременная женщина знает обо всех предстоящих визитах к врачу, может посмотреть результаты своих анализов, всю историю направлений на консультации и госпитализацию, – рассказывает Николай Анкудинов. – Но главное – может в этом же сервисе задать доктору все волнующие вопросы о своём здоровье и состоянии ребёнка. Общение «врач-пациент» происходит без раскрытия личных контактов.

Акушер-гинеколог никого не обзванивает – женщине достаточно только зарегистрироваться через полученный у врача QR-код в личном кабинете, который работает на базе Телеграма.

– Изначально врач оформляет электронное направление на пациентку, а дальше процесс запускается автоматически, – поясняет Николай Анкудинов. – На каждое изменение в системе формируется уведомление, и пациентка его получает. За сутки до запланированной записи ей приходит напоминание. Даже в женскую консультацию или в стационар идти не надо, чтобы узнать, когда нужно поехать на консультацию или госпитализацию – приложение обо всём безошибочно оповестит согласно данным в электронной медицинской карте беременной. Также недавно мы добавили в этот сервис онлайн-школу для беременных. Теперь пациентки могут заниматься подготовкой к родам и изучать информацию о том, как должна протекать беременность, не выходя из дома. Это очень актуально во время пандемии.

Всего в Свердловской области сейчас более 30 тысяч беременных. Из них приложение имеет каждая четвёртая-пятая будущая мама. Основная часть регистраций приходится на тех, кто впервые встаёт на учёт по беременности. Подключение к сервису добровольное, но с отказами от него, по словам Николая Анкудинова, они ещё не сталкивались. А вот нежелание некоторых врачей работать в сервисе есть.

– Мы провели опрос, который показал, что 90 процентов женщин Свердловской области хотели бы иметь возможность задавать уточняющие вопросы после приёма, – говорит Николай Анкудинов. – При этом в нашей области примерно полторы тысячи акушеров-гинекологов и акушерок, которые ведут беременности, и из них к сервису подключены только десять процентов. Многие врачи просто не говорят женщинам об этом приложении: роженицы потом случайно узнают про него и недоумевают, почему им не сказали. Вероятно, не все медики хотят идти в ногу с технологиями, боятся общения с пациентками в нерабочее время, хотя эти вопросы легко решаются.

Николай Анкудинов уверен, что медики должны следовать требованиям современных подходов в медицине Фото: Алексей Кунилов

КСТАТИ В Свердловской области разработали структуру и организацию работы недавно созданных акушерских дистанционных консультативных центров – соответствующий приказ №1031-п размещён на официальном интернет-портале региона. Такие центры появились на базе Областной детской клинической больницы, НИИ охраны материнства и младенчества и Екатеринбургского клинического перинатального центра. – Если у пациентки проявляются какие-то особенности в течении беременности или у неё есть сопутствующие заболевания, врачу женской консультации необходимо переговорить со специалистом акушерского дистанционного консультативного центра, как вести беременность этой женщины дальше, – комментирует «Облгазете» главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Антонина Кузнецова. – Всё это делается для улучшения качества оказываемой медпомощи, чтобы акушеры-гинекологи в муниципальных поликлиниках ничего не пропустили. Специалисты более высокого уровня привыкли к пациенткам высокой группы риска и могут порекомендовать врачу в женской консультации обратить внимание на что-то определённое. При необходимости направить роженицу на дополнительные обследования. Вся работа центров построена по принципу «врач-врач», но, по словам Николая Анкудинова, на базе Екатеринбургского клинического перинатального центра сейчас внедряются и технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов посредством электронных дневников самоконтроля с автоматической интерпретацией данных и уведомлениями врачей. Подобный вариант взаимодействия позволит своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья беременной.