За сутки в Свердловской области выявили 494 случая коронавируса

Напомним, что рекордное число заразившихся за сутки на Среднем Урале было названо 22 июля. Тогда сообщалось о 495 новых заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 494 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 26 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан приближается к 105 тысячам.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 97,5 тысячи человек, в том числе 406 - за последние сутки. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 786 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+156), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 104 918", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 4 259.

Накануне стало известно о 491 новом случае.

Напомним, что рекордное число заразившихся за сутки на Среднем Урале было названо 22 июля. Тогда сообщалось о 495 новых заразившихся.