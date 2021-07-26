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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 июля 2021, 17:53

В качканарскую больницу привезли новое оборудование для диспансеризации

Рисунок доктора

Поставка нового оборудования произошла в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Фото: Владимир Мартьянов

В Центральную клиническую больницу Качканара доставили новое медицинское оборудование. Оно будет использоваться для проведения диспансеризации горожан.

В больницу поступило четыре новых аппарата для проведения функциональной диагностики. Они позволяют выявлять различные отклонения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной систем. В учреждении такое оборудование было в дефиците. Сейчас наличие новых аппаратов увеличит число обследований в два раза.

За первые шесть месяцев 2021 года в Качканарскую ЦГБ обратилось 3016 человек с болезнями кровообращения, из них у 152 человек недуг выявлен впервые. С заболеваниями органов дыхания (не считая ОРВИ) за помощью обратилось 876 качканарцев, из них 530 - первый раз.

"Мы прикладываем множество усилий, чтобы расширялись возможности получения своевременной и качественной медицинской помощи жителями в своем городе. Благодаря Программе модернизации первичного звена больница активно пополняется новым оборудованием и транспортом, что позволяет увеличить доступность медицинской помощи", - цитирует главного врача больницы Валерию Мартемьянову пресс-служба здравоохранения Свердловской области.

Ежегодно на диспансерном учёте в Качканарской ЦГБ с болезнями системы кровообращения состоит порядка 2 тысяч человек, с болезнями органов дыхания - 600 человек.

Напомним, в Свердловской области опубликовали список учреждений, где можно пройти диспансеризацию. Граждане, которые переболели коронавирусом, и люди с хроническими заболеваниями могут пройти углублённое обследование.

Новая аппаратура доставлена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Областная газета" уже рассказывала, какие ещё изменения ждут Центральную городскую больницу в Качканаре.

Областная газета Свердловской области

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