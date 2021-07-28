68% заболевших COVID-19 в Свердловской области приходится на семь территорий

За всё время больше 2 000 случаев COVID-19 зафиксировано в 7 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 105 тысяч. Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости в городах региона.

По данным надзорного ведомства, больше всего случаев коронавируса за всё время было зафиксировано в Екатеринбурге - 49 108. Свыше 2 000 инфицированных выявлено ещё в шести свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

Нижний Тагил (7 695);

Первоуральск (4 163);

Ревда (3 072);

Каменск-Уральский и Каменский район (2 907);

Берёзовский (2 535);

Верхняя Пышма (2 029).

На перечисленные территории приходится 68% от общего числа заболевших в регионе. Напомним, всего с вирусом уже столкнулись 105 408 свердловчан. Из них 98 002 выписались из больниц, 4 276 граждан стали жертвами инфекции. На лечении остаются свыше 3 000 ковид-пациентов.

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