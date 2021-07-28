В Екатеринбурге отремонтируют здание горбольницы №7 ради установки КТ

КТ лёгких назначается сейчас, в том числе больным коронавирусом и некоторым свердловчанам, проходящим углубленную диспансеризацию. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который капитально отремонтирует помещения на первом этаже и подвал Центральной горбольницы №7. На это готовы выделить 4,2 миллиона рублей.

Отдельное помещение больницы на ул. Вилонова, 33 будет отремонтировано под установку компьютерного томографа.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа. После заключения контракта капремонт должен быть проведён за 2,5 месяца. То есть КТ появится в седьмой больнице не раньше осени. Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет отремонтировать водопровод и канализацию, системы вентиляции, отопления и пожарной сигнализации, заменить двери и кладку отдельных участков стен.

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