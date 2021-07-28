В Свердловской области за сутки выявили 495 случаев коронавируса

Всего коронавирусная инфекция была выявлена у 105 903 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки COVID-19 подхватили 495 человек. Всего коронавирусная инфекция была выявлена у 105 903 свердловчан.

Общее число выписанных из больниц уральцев, которые излечились от коронавируса, на сегодняшний день составляет 98 453 человек, 451 из них покинул медучреждения в течение последних 24 часов. На лечении остаются более 3 тысяч свердловчан.

Диагноз лабораторно подтверждён, в частности, у жителей Екатеринбурга (+162), Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска.

При этом количество летальных исходов за последний день составило 18. Всего в Свердловской области от коронавируса и осложнений, вызванных болезнью, скончались 4 294 человека.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 490 случаев COVID-19. Рекордное число заразившихся за сутки на Среднем Урале было названо 22 июля. Тогда также сообщалось о 495 новых заразившихся.