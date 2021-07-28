Миф или реальность: почему к месту вакцинации от COVID-19 примагничивается монетка?

Монета может продержаться на теле любого человека при небольшой влажности Фото: Галина Соловьёва

Разные мифы о прививке против COVID-19 начались ещё на этапе разработки вакцины – громче всего ярые антипрививочники кричали о том, что так население хотят поголовно чипировать. И после появления видео в ТикТок, на которых люди демонстрируют, что на месте прививки от коронавируса держится монетка, разговоров о чипе в вакцине стало ещё больше.

– Неужели в вакцине правда есть чип? – спрашивает жительница Екатеринбурга Кристина Скворцова. – Я недавно поставила прививку от коронавируса, и монетка держится на этом месте на руке.

Действительно ли привиты от коронавируса люди, которые снимаются в таких видео, и делают ли они что-то с монетой, чтобы она держалась на коже, неизвестно. Александр Бутенко, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разработали первую российскую вакцину «Спутник V», во время интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что примагничивание металла к месту вакцинации происходит из-за банального электричества в человеческом теле. По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, монетка может держаться на любом человеке.

– Есть поверхностное соприкосновение предметов, поэтому взаимное удержание их вполне возможно, – объясняет Александр Соловьёв. – Кожа человека имеет свою влажность и эластичность, так что монетка может спокойно держаться не только на руке, но и на другой части тела.

Редакция «Облгазеты» провела свой эксперимент среди вакцинированных и невакцинированных от коронавируса сотрудников. В итоге монета не держалась на плече ни у той, ни у другой группы. Рубль остался на плече только одной журналистки, которая специально смочила плечо водой, но на сухой коже монета не продержалась и у неё.

– Сложно найти объяснение, зачем кому-то нужно поддерживать мифы о чипе в вакцине, – говорит Александр Соловьёв. – Наверное, есть люди, которые не хотят вакцинироваться и каждый раз пытаются усиливать свою позицию разными способами. Но большинству нужны проверенные факты, чтобы принять осознанное решение, поэтому информированность общества всегда будет лучшим выходом.

Фото: Максим Смагин

ЭТО ИНТЕРЕСНО На прошлой неделе стало известно о том, что учёные Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной начали разрабатывать биочип для выявления возбудителей внебольничного коронавируса. Эта новость вновь побудила людей начать говорить о том, что их хотят чипировать, но этот ДНК-биочип не собираются вживлять в организм человека. Устройство, как объясняется на сайте Нижегородского института, представляет собой экспресс-тест в виде небольшой пластины, который позволяет обнаруживать в разных биологических субстратах (мокроте, крови, слюне) одновременно до 12–14 бактериальных и вирусных возбудителей. Устройство будет определять наличие инфекции в лаборатории, куда доставят биоматериал пациента. Начать использовать биочип планируют не раньше 2023–2024 годов.

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Опубликовано в №136 от 29.07.2021