В Свердловскую область поступило 26 тысяч доз трёх видов вакцин от COVID-19

Жителей четырёх свердловских городов ждут на вакцинацию в ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область поступило три вида вакцины против коронавируса. По больницам региона распределят более 26 000 доз.

По данным свердловского оперштаба, речь идёт о вакцинах "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ранее стало известно, что первый вид вакцины рекомендуют использовать для повторной вакцинации привитых граждан и для тех, кто уже переболел вирусом. Эта вакцина однокомпонентная, то есть на прививку нужно будет прийти один раз.

Добавим, на Среднем Урале прививку от COVID-19 можно сделать в 160 кабинетах, которые работают в 85 медорганизациях. Также в регионе действует 32 мобильных пункта вакцинации. График их работы на сегодня выглядит следующим образом:

Екатеринбург:

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – до 18:00;

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – до 16:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 19:00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 16:00 до 19:00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19:00;

Асбест: ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) – до 19:00;

Серов: в ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) и ТЦ "Магнит Семейный" (ул. Заславского, 37) – до 16:00;

Нижний Тагил: ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31б) – с 16:00 до 20:00.

На 28 июля в больницах, подведомственных свердловскому минздраву, первым компонентом привито более 873 815 человек.