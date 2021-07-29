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29 июля 2021, 09:05

В Екатеринбурге выявлено почти 50 тысяч случаев коронавируса

Люди в масках

Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 105 903. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции в муниципалитетах региона. Количество выявленных случаев COVID-19 в уральской столице приближается к 50 тысячам.

Согласно данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге с марта 2020 года зарегистрировано 49 270 человек, подхвативших коронавирус. На втором и третьем местах по количеству выявленных случаев находятся Нижний Тагил с 7 710 инфицированными и Первоуральск с 4 189 заражёнными соответственно.

Также в десятку лидеров антирейтинга свердловского Управления Роспотребнадзора попали:

  • Ревда (3 087 случаев ковида);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 926);
  • Берёзовский (2 536);
  • Верхняя Пышма (2 044);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 911);
  • Реж (1 657);
  • Камышлов и Камышловский район (1 431).

Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 105 903.

Напомним, что за за предыдущие сутки в Свердловской области зафиксировали 495 новых пациентов с коронавирусом - это максимум за всё время пандемии, который был установлен ещё 22 июля.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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