В Екатеринбурге выявлено почти 50 тысяч случаев коронавируса

Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 105 903. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции в муниципалитетах региона. Количество выявленных случаев COVID-19 в уральской столице приближается к 50 тысячам.

Согласно данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге с марта 2020 года зарегистрировано 49 270 человек, подхвативших коронавирус. На втором и третьем местах по количеству выявленных случаев находятся Нижний Тагил с 7 710 инфицированными и Первоуральск с 4 189 заражёнными соответственно.

Также в десятку лидеров антирейтинга свердловского Управления Роспотребнадзора попали:

Ревда (3 087 случаев ковида);

Каменск-Уральский и Каменский район (2 926);

Берёзовский (2 536);

Верхняя Пышма (2 044);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 911);

Реж (1 657);

Камышлов и Камышловский район (1 431).

Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 105 903.

Напомним, что за за предыдущие сутки в Свердловской области зафиксировали 495 новых пациентов с коронавирусом - это максимум за всё время пандемии, который был установлен ещё 22 июля.