В Екатеринбурге выявлено почти 50 тысяч случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции в муниципалитетах региона. Количество выявленных случаев COVID-19 в уральской столице приближается к 50 тысячам.
Согласно данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге с марта 2020 года зарегистрировано 49 270 человек, подхвативших коронавирус. На втором и третьем местах по количеству выявленных случаев находятся Нижний Тагил с 7 710 инфицированными и Первоуральск с 4 189 заражёнными соответственно.
Также в десятку лидеров антирейтинга свердловского Управления Роспотребнадзора попали:
- Ревда (3 087 случаев ковида);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 926);
- Берёзовский (2 536);
- Верхняя Пышма (2 044);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 911);
- Реж (1 657);
- Камышлов и Камышловский район (1 431).
Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 105 903.
Напомним, что за за предыдущие сутки в Свердловской области зафиксировали 495 новых пациентов с коронавирусом - это максимум за всё время пандемии, который был установлен ещё 22 июля.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале