Во время поездок с детьми следует тщательно соблюдать меры гигиены и ответственно подходить к выбору мест питания. Фото: Алексей Кунилов

В минувшую среду стало известно о том, что 13 екатеринбургских детей почувствовали себя плохо во время возвращения домой поездом из Санкт-Петербурга. Семерых ребят прямо с поезда госпитализировали в одну из больниц города Мантурово Костромской области, ещё троих – в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Остальных направили в больницу по прибытии в Екатеринбург.

– Трое детей, госпитализированных в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней тяжести, – сообщил журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. – Им своевременно оказали всю необходимую медпомощь.

Сейчас в ситуации разбирается Уральская транспортная прокуратура и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Подключился и уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. «Известно, что группа ребят возвращалась после частной организованной поездки, – комментирует «ОГ» Игорь Мороков. – Все службы сработали так, как это было нужно, начиная с оказания медпомощи и заканчивая организационными вопросами. Причиной такого состояния детей могло стать отравление, так как их питание не было организовано в должной мере. Всё-таки уровень подготовки таких групп к поездке должен быть выше. Но Роспотребнадзор считает, что данная ситуация может быть связана с ОРВИ или ротавирусной инфекцией: их легко подхватить на вокзале в большом скоплении людей, особенно детям. Такие случаи происходят редко, но, конечно, это не снижает остроты проблемы».

Получить оперативный комментарий от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на момент подготовки материала журналисту «ОГ» не удалось. «Областная газета» будет следить за развитием ситуации.