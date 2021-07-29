Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 июля 2021, 17:55

Актёра Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Владимир Стеклов в роли генерала Николая Каманина

Состояние актёра оценивается как среднетяжёлое. Фото: кадр из фильма "Гагарин. Первый в космосе"

Народного артиста России, художественного руководителя Московского Современного художественного театра Владимира Стеклова госпитализировали в больницу. У актёра коронавирус.

Состояние Владимира Стеклова оценивается врачами как среднетяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора МСХТ Руслана Банковского.

"Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести", - сказал Руслан Банковский.

Он подтвердил, что у артиста коронавирус и добавил, что Владимир Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.

Напомним, в середине июля с коронавирусом в больницу попал Михаил Боярский. Также в этом году из-за COVID-19 были госпитализированы народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Последняя не смогла побороть опасную болезнь и скончалась на 96-м году жизни в марте.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции