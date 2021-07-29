Актёра Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Состояние актёра оценивается как среднетяжёлое. Фото: кадр из фильма "Гагарин. Первый в космосе"

Народного артиста России, художественного руководителя Московского Современного художественного театра Владимира Стеклова госпитализировали в больницу. У актёра коронавирус.

Состояние Владимира Стеклова оценивается врачами как среднетяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора МСХТ Руслана Банковского.

"Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести", - сказал Руслан Банковский.

Он подтвердил, что у артиста коронавирус и добавил, что Владимир Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.

Напомним, в середине июля с коронавирусом в больницу попал Михаил Боярский. Также в этом году из-за COVID-19 были госпитализированы народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Последняя не смогла побороть опасную болезнь и скончалась на 96-м году жизни в марте.