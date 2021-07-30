Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 44 муниципалитетах Свердловской области

Несмотря на масочный режим, не все люди соблюдают правила. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 44 муниципалитетах региона.

Всего с начала пандемии выявлено 106 402 заразившихся. Более 2 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в семи свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург - 49 370 (+100)

Нижний Тагил - 7 744 (+34)

Первоуральск - 4 231 (+42)

Ревда - 3 120 (+33)

Каменск-Уральский и Каменский район - 2 951 (+25)

Берёзовский - 2 536

Верхняя Пышма - 2 044

За последние сутки в Свердловской области выявлено 499 заболевших COVID-19. Это новый суточный максимум.