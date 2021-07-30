Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июля 2021, 09:59

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 44 муниципалитетах Свердловской области

Мужчина с ребёнком на руках

Несмотря на масочный режим, не все люди соблюдают правила. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 44 муниципалитетах региона.

Всего с начала пандемии выявлено 106 402 заразившихся. Более 2 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в семи свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург - 49 370 (+100)
  • Нижний Тагил - 7 744 (+34)
  • Первоуральск - 4 231 (+42)
  • Ревда - 3 120 (+33)
  • Каменск-Уральский и Каменский район -  2 951 (+25)
  • Берёзовский - 2 536
  • Верхняя Пышма - 2 044

За последние сутки в Свердловской области выявлено 499 заболевших COVID-19. Это новый суточный максимум.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.07.2021, 19:44 / Общество
В 2021 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья
30.07.2021, 19:15 / Общество
На трассе Р-354 рядом с посёлком Марамзино ограничат движение в ночь на 4 августа
30.07.2021, 18:40 / Спорт
В Екатеринбурге пройдёт спортивная конференция RCC Global Sport Experience 2021
30.07.2021, 18:27 / Общество
В РКК «Энергия» назвали причину инцидента с двигателями модуля «Наука» на МКС
30.07.2021, 18:07 / Общество
Госпитализированные с поезда «Санкт-Петербург – Тюмень» свердловские дети заразились сальмонеллёзом