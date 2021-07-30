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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июля 2021, 10:26

В России продлили сроки сдачи ПЦР-теста после возвращения из-за границы

Бланк ПЦР-теста и люди за стойкой

Ранее результаты ПЦР-теста необходимо было загрузить в течение трёх дней. Фото: Павел Ворожцов.

В России продлили сроки сдачи ПЦР-тестов, которые необходимо сделать после возвращения из-за границы. Теперь результаты анализа можно предоставить в течение четырёх дней.

Постановление Роспотребнадзора опубликовано наофициальном портале правовой информации.

В нём сказано, что прибывающие из других стран россияне, начиная с 30 июля, должны размещать результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг в течение четырёх календарных дней. Ранее это необходимо было сделать за три дня.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

Напомним, вместе с тем Болгария упростила правила въезда в страну для туристов. Результат ПЦР-теста необязателен, если есть другие доказательства безопасности человека (сертификат о том, что переболел или привился). Такие же правила ввела и Венгрия. "Облгазета" составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

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