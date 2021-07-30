В Свердловской области установлен максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

За день на Среднем Урале коронавирусом заразились 507 человек. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 507 случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум - уже третий за июль.

Прежде такого числа заболевших в течение суток этой опасной инфекцией в регионе не фиксировали. За всё время с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале заразились 106 909 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинск, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Состояние 820 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 390 из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За сутки из больниц выписали 468 жителей Свердловской области. Общее число выздоровевших в регионе достигло 99 376 человек. Также за последние 24 часа от COVID-19 в области скончалось 20 пациентов. Суммарно за весь период от коронавируса в регионе умерло 4 335 человек.

Днём ранее на Среднем Урале было подтверждено 499 случаев заражения COVID-19, что стало вторым за месяц антирекордом.