За сутки в России коронавирусом заболели 23 564 человека

Выздоровели 20 485 человек, переболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России коронавирус подтвердили у 23 564 человек в 85 регионах. Таким образом, за всё время в стране зафиксировано 6 242 066 случаев COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб, больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+3 481), Санкт-Петербурге (+1 916), Подмосковье (+1 453), Нижегородской (+535) и Свердловской областях (+507).

Из больниц в связи с выздоровлением выписались уже 5 588 848 россиян, из которых 20 485 выздоровели за последние сутки. От коронавируса умерло ещё 794 человека. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стал 157 771 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 270 новых пациентов.