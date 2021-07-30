Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июля 2021, 14:10

За сутки в России коронавирусом заболели 23 564 человека

Коронавирус

Выздоровели 20 485 человек, переболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России коронавирус подтвердили у 23 564 человек в 85 регионах. Таким образом, за всё время в стране зафиксировано 6 242 066 случаев COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб, больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+3 481), Санкт-Петербурге (+1 916), Подмосковье (+1 453), Нижегородской (+535) и Свердловской областях (+507).

Из больниц в связи с выздоровлением выписались уже 5 588 848 россиян, из которых 20 485 выздоровели за последние сутки. От коронавируса умерло ещё 794 человека. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стал 157 771 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 270 новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.07.2021, 19:44 / Общество
В 2021 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья
30.07.2021, 19:15 / Общество
На трассе Р-354 рядом с посёлком Марамзино ограничат движение в ночь на 4 августа
30.07.2021, 18:40 / Спорт
В Екатеринбурге пройдёт спортивная конференция RCC Global Sport Experience 2021
30.07.2021, 18:27 / Общество
В РКК «Энергия» назвали причину инцидента с двигателями модуля «Наука» на МКС
30.07.2021, 18:07 / Общество
Госпитализированные с поезда «Санкт-Петербург – Тюмень» свердловские дети заразились сальмонеллёзом