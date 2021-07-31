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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 июля 2021, 09:15

На Екатеринбург и Нижний Тагил приходится 53% всех заболевших COVID-19 в Свердловской области

Девушка в маске

В уральской столице зарегистрировано 49 507 случаев заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. Больше половины всех случаев заражения ковидом - 53,5% - приходится на Екатеринбург и Нижний Тагил.

По данным свердловского Управления Роспотребнадзора, в уральской столице зарегистрировано 49 507 случаев заболевания COVID-19. В Нижнем Тагиле за всё время пандемии выявлено 7 778 людей с коронавирусом.

Также в пятёрке лидеров антирейтинга среди муниципалитетов Свердловской области по наибольшему числу инфицированных находятся Первоуральск с 4 254 случаями ковида, Ревда, где выявили 3 148 заболевших, и Каменск-Уральский и Каменский район с 2 992 зарегистрированными случаями.

Следующие пять позиций выглядят так:

  • Берёзовский (2 537);
  • Верхняя Пышма (2 048);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 973);
  • Реж (1 665);
  • Камышлов и Камышловский район (1 497).

Всего на Среднем Урале зафиксировано 106 909 случаев заражения COVID-19.

Напомним, что вчера, 30 июля, в Свердловской области был установлен максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки - 507 случаев заражения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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