В Свердловской области за сутки выявили 512 случаев COVID-19. Это новый максимум

За минувшие 24 часа на Среднем Урале подтвердили 512 случаев заражения коронавирусной инфекцией - это новый суточный максимум. Всего в регионе зарегистрирован 107 421 инфицированный.
Из больниц в Свердловской области по выздоровлению выписался 471 человек. Общее число уральцев, победивших коронавирус, достигло 99 847. При этом на лечении остаются более 3,2 тыс. жителей региона.
От последствий заболевания COVID-19 умерли ещё 23 свердловчанина, что также является абсолютным максимумом для региона. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 4 358 человек на Среднем Урале.
Напомним, что последний суточный антирекорд по заболеваемости ковидом в Свердловской области был установлен вчера, 30 июля. За сутки - 507 случаев заражения.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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