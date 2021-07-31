Коронавриусную инфекцию за сутки подхватили 23 807 жителей России

За всё время пандемии в России зарегистрировали 6 265 873 случаев заболевания коронавирусом. Из них за прошедший день инфекцию подхватили 23 807 человек.
По данным федерального штаба, в Москве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 3 514 новых заболевших ковидом. Свердловская область всё ещё находится на 5-м месте в антирейтинге регионов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью. На Среднем Урале установлен новый максимум - 512 новых заболевших за сутки.
Больницы покинул ещё 19 771 пациент, переболевший коронавирусом. Всего инфекцию смогли победить уже 5 608 619 россиян.
При этом за сутки инфекция унесла жизни 792 жителей страны. Общее число жертв опасной болезни 158 563 человека.
Напомним, днём ранее в России было выявлено 23 564 новых пациента.
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