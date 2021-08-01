В Свердловской области очередной суточный максимум - 520 заболевших коронавирусом

Посещать общественные места можно только в масках. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области четвёртый день сподряд обновляется суточный максимум по количеству подхвативших COVID-19. В этот раз за 24 часа выявили 520 заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 107 941 случай заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 452 человека. Число выздоровевших достигло 100 299 человек. Сейчас на лечении находится около 7 642 человек, из них состояние 841 пациента оценивают как тяжёлое, 505 человек находятся в реанимации, из них 393 - на аппаратах ИВЛ.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+149), Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Напомним, что последний суточный антирекорд по заболеваемости ковидом в Свердловской области был установлен вчера, 31 июля. За сутки - 512 случаев заражения.