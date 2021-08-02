Более 2000 заболевших коронавирусом выявлено в семи городах Свердловской области

Последние три дня в Свердловской области выявляют более 500 заболевших за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 2000, в Каменске Уральском - за 3000.

Больше всего случаев приходится на Екатеринбург. В столице Урала число переболевших и болеюих приближается к 50 тысячам человек. Всего более 2000 заразившихся выявлено в 7 свердловских территориях. Среди них:

Екатеринбург (49 675),

Нижний Тагил (7 798),

Первоуральск (4 302),

Ревда (3 149),

Каменск-Уральский и Каменский район (3 007),

Верхняя Пышма (2 059),

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 011).

Добавим, что последние три дня в Свердловской области выявляют более 500 заболевших за сутки. Накануне был установлен очередной суточный максимум - 520 случаев. Общее число инфицированных в регионе приближается к 108 тысячам. Это 2,5% населения региона.