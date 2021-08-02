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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 августа 2021, 07:37

Более 2000 заболевших коронавирусом выявлено в семи городах Свердловской области

мужчина в маске вышел из автобуса

Последние три дня в Свердловской области выявляют более 500 заболевших за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 2000, в Каменске Уральском - за 3000.

Больше всего случаев приходится на Екатеринбург. В столице Урала число переболевших и болеюих приближается к 50 тысячам человек. Всего более 2000 заразившихся выявлено в 7 свердловских территориях. Среди них:

  • Екатеринбург (49 675),
  • Нижний Тагил (7 798),
  • Первоуральск (4 302),
  • Ревда (3 149),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (3 007),
  • Верхняя Пышма (2 059),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (2 011).

Добавим, что последние три дня в Свердловской области выявляют более 500 заболевших за сутки. Накануне был установлен очередной суточный максимум - 520 случаев. Общее число инфицированных в регионе приближается к 108 тысячам. Это 2,5% населения региона.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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