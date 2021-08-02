Свердловская область пятый раз подряд обновила суточный максимум - 527 заболевших COVID-19

Масочный режим действует и в общественном транспорте, но многие этим пренебрегают. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области пятый день подряд обновляется суточный максимум по количеству подхвативших COVID-19. В этот раз за 24 часа выявили 527 заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 108 468 случаев заражения. За сутки от вируса скончалось 22 жителя. Всего жертвами COVID-19 стали 4 402 свердловчанина.

Из больниц Свердловской области с начала пандемии выписалось уже 100 748 человек, из которых 449 выздоровели за минувшие сутки.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+153), Алапаевска, Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Пелымского городского округа, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Напомним, что последний суточный антирекорд по заболеваемости ковидом в Свердловской области был установлен вчера, 1 августа. За сутки - 520 случаев заражения.