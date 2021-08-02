В России за сутки коронавирусом заболели 23 508 человек

Есть три способа носить маску. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 23 508 человек. Всего за период пандемии на территории страны было выявлено 6 312 185случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 330 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 527 жителей.

Из больниц выписались уже 5 640 783 россиянина, из которых 14 893 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс жизни ещё 785 жителей. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 160 137 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 804 новых пациентов.