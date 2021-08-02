По сути, «Спутник Лайт» – первый компонент вакцины «Спутник V». Что будет в результате комбинации «Спутника Лайта» с вакциной AstraZeneca – покажут клинические исследования Фото: Галина Соловьёва

В России продолжаются эксперименты по вакцинации от коронавируса: на прошлой неделе стало известно о том, что Министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических исследований комбинации российской вакцины против COVID-19 «Спутника Лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

Как следует из Государственного реестра лекарственных средств, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности» комбинации этих двух препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. В исследованиях планируют задействовать 150 добровольцев, препараты будут вводить внутримышечно. Проведение первой и второй фаз испытаний предполагается на базах пяти медицинских учреждений. В целом исследования должны завершиться до 2 марта 2022 года.

На первый взгляд, испытания по комбинации «Спутника Лайта» и AstraZeneca кажутся абсурдными. О качестве российской вакцины, конечно, высказывают сомнения, но использование препарата британско-шведской компании вызывает ещё больше опасений после того, как у ряда привитых им европейцев были выявлены случаи тромбоза (см. «ОГ» №66 от 15.04.21). К тому же использование ни одной иностранной вакцины, в том числе и AstraZenecа, на территории России по-прежнему не признано. Но по мнению специалистов, опрошенных журналистом «Облгазеты», в сочетании этих двух препаратов нет ничего критичного.

– Развёрнутого производства для стабильности поставок разных типов вакцин сейчас не хватает везде, возникают перебои, поэтому ищут способы разрешения этой проблемы. Комбинация разных препаратов против коронавируса – один из них, – комментирует «Облгазете» академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев.

Как будут сочетаться российская и иностранная вакцины, пока неизвестно, но специалисты отклоняют вариант создания одного нового препарата. Вероятно, сначала будут вводить вакцину «Спутник Лайт», а потом AstraZeneca или наоборот. Как станут проводить мониторинг эффективности и безопасности этого исследования, в настоящий момент также неясно. Но очевидно, что вопрос безопасности комбинации двух вакцин – один из главных. Не станет ли сочетание российского и британско-шведского препаратов опасной гремучей смесью, так как их составы различны? Или, наоборот, улучшит иммунитет организма к COVID-19, поскольку обе вакцины векторные, то есть созданы на одной платформе? Известный российский химик, вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушинсчитает, что, если Минздрав России одобрил проведение таких испытаний, значит, в них уверены. Похожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук заслуженный деятель науки России Ирина Тузанкина.

– Рисков при соединении этих двух препаратов не больше и не меньше, чем при любом другом вакцинном мероприятии, – говорит Ирина Тузанкина. – Если к исполнению этого вопроса приступили, значит, он проработан.

И всё же Валерий Черешнев предупреждает, что комбинация двух вакцин может привести к аллергическим реакциям – это особенность человеческого организма. Однако встречаются такие серьёзные реакции в ничтожных количествах, и опасаться подобного результата от комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca преждевременно. По крайней мере, пока не объявят результаты клинических исследований.

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Опубликовано в №139 от 03.08.2021