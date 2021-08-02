Свердловский оперштаб обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Всего первый компонент поставили 909 614 свердловчан, второй – 699 255. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлён график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. До 8 августа включительно можно привиться в торговых центрах и других общественных местах Екатеринбурга, Асбеста, Серова.

Опубликованный региональным оперштабом график работы выездных пунктов вакцинации на этой неделе выглядит следующим образом:

В Екатеринбурге

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 7 августа с 11:00 до 15:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – по 8 августа (ежедневно) с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 6 и 7 августа с 10:00 до 15:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – по 8 августа (ежедневно) с 12:00 до 20:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 4 и 5 августа с 14:00 до 19:00;

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 5 августа с 15:00 до 19:00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – по 6 августа (ежедневно) с 13:00 до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – по 8 июля (ежедневно) с 10:00 до 14:00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 4 августа с 16:00 до 19:00;

В Асбесте

ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – по 6 августа (ежедневно) с 12:00 до 19:00, 7 и 8 августа с 10:00 до 16:00.

В Серове

ТЦ «Тайга» (ул. Ленина, 128) – по 6 августа (ежедневно) с 9:00 до 16:00;

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – по 6 августа (ежедневно) с 9:00 до 18.00, 7 августа с 9:00 до 16:00.

Первый компонент уже поставили 909 614 свердловчан, второй – 699 255.

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