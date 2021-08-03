Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 августа 2021, 09:11

В Свердловской области около 108,5 тысячи заболевших COVID-19

Люди в масках

Масочный режим не снят, но многие пренебрегают этим требованием. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 46 муниципалитетах региона.

Всего с начала пандемии выявлено 108 468 заразившихся. Более 2 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в восьми свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург - 49 965 (+153)
  • Нижний Тагил - 7 864 (+32)
  • Первоуральск - 4 382 (+57)
  • Ревда - 3 200 (+23)
  • Каменск-Уральский и Каменский район -  3 080 (+32)
  • Берёзовский - 2 549 (+6)
  • Верхняя Пышма - 2 067 (+4)
  • Красноуфимск и Красноуфимский район - 2 048 (+13)

В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 527 заболевших COVID-19. Это пятый суточный максимум подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.08.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 519 случаев коронавируса
03.08.2021, 13:09 / Общество
В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса
03.08.2021, 13:00 / Общество
Учебный год в свердловских школах планируют начать очно
03.08.2021, 12:37 / Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Дмитрия Лошагина
03.08.2021, 12:07 / Общество
В Кольцово произошёл инцидент с самолётом из Симферополя