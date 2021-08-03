В Свердловской области около 108,5 тысячи заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 46 муниципалитетах региона.
Всего с начала пандемии выявлено 108 468 заразившихся. Более 2 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в восьми свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург - 49 965 (+153)
- Нижний Тагил - 7 864 (+32)
- Первоуральск - 4 382 (+57)
- Ревда - 3 200 (+23)
- Каменск-Уральский и Каменский район - 3 080 (+32)
- Берёзовский - 2 549 (+6)
- Верхняя Пышма - 2 067 (+4)
- Красноуфимск и Красноуфимский район - 2 048 (+13)
В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 527 заболевших COVID-19. Это пятый суточный максимум подряд.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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