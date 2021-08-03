В Свердловской области развернули уже 9,3 тысячи коеек для больных коронавирусом

Последние пять дней в регионе выявляют более 500 заразившихся коронавирусом за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области развернул около 800 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом за последние две недели. Всего оборудовано 9 354 койко-мест, в том числе 870 реанимационных.

Согласно обновлённому приказу минздрава, в Свердловском госпитале для ветеранов войн число мест в стационаре увеличено до 658, в Ирбитской больнице и городской больнице Каменска-Уральского - до 290. Кроме того, 170 мест снова подготовлено в Многопрофильном клиническом медцентре "Бонум".

Напомним, что ровно месяц назад в Свердловской области было развёрнуто 7 404 койки в 44 больницах. Наибольшее число мест в екатеринбургской больнице №40 - 955, в свердловском госпитале для ветеранов войн - 650, в больнице №1 Нижнего Тагила - 600. Ранее дополнительные места под ковид-пациентов развернули в Серовской городской больнице после закрытия роддома.

Если исходить из официальных данных регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, то на лечении сейчас должны находиться 3 318 свердловчан. В тяжёлом состоянии находятся 824 пациента.

Последние пять дней в регионе выявляют более 500 заразившихся коронавирусом за сутки.