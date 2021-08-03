Ревакцинацию от COVID-19 прошли 2 600 свердловчан

Окончательная цифра ревакцинированных будет чуть позже. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ревакцинацию от коронавируса прошли 2 600 человек. Это предварительная цифра.

Как сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга, в регионе начали собирать данные по количеству ревакцинированных. Однако пока не все лечебные учреждения предоставили такую информацию.

"По данным на вчерашний вечер, 2 600 человек прошли ревакцинацию. Повторяю, ещё не все учебные учреждения подали данные. Окончательная цифра будет чуть позже. В связи с тем, что в регионе в декабре, январе и феврале вакцинировалось сравнительно немного людей, я думаю, что общее количество ревакцинированных будет не более 10 тысяч человек", - отметил спикер.

В ходе выступления Павел Креков также уточнил, что вакцины на территории области достаточно. Больше всего доз "Спутника лайт" - накануне на Средний Урал поступило 67,3 тысячи доз. Данный препарат, по словам замгубернатора, рассчитан и на вакцинацию, и на ревакцинацию.

"Не надо считать, что эта вакцина только для ревакцинации. Она может быть направлена и на обычную вакцинацию. И мы её будем использовать и в том, и в другом направлении. И даже в первую очередь на вакцинацию", - заявил он, добавив, что в ближайшие дни ожидается поступления ещё 90 тыс. доз "Спутника V".

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