Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 августа 2021, 13:00

Учебный год в свердловских школах планируют начать очно

школы

В свердловских школах продолжат проверять температуру детей и взрослых на входе. Фото: Галина Соловьёва.

В школах Свердловской области не планируют менять очную форму обучения на дистант. Однако окончательное решение будет принято ближе ко Дню знаний.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы надеемся на то, что учебный год начнётся не в дистанционном режиме", - сказал он. Замгубернатора также отметил, что мероприятия, связанные с началом учебного года состоятся, но с меньшим количеством участников.

Что касается учебного процесса, в школах, как и в прошлом году, будет проводиться термометрия детей и взрослых. Кроме того, расписание будет выстроено таким образом, чтобы минимизировать потоки учащихся. Продолжатся и обработки помещений.

Более конкретная информация появится позже, примерно через недели две.

Ранее стало известно, что московские школы не будут переходить на дистант 1 сентября.

Читайте также:

Ревакцинацию от COVID-19 прошли 2 600 свердловчан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.08.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 519 случаев коронавируса
03.08.2021, 13:09 / Общество
В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса
03.08.2021, 13:00 / Общество
Учебный год в свердловских школах планируют начать очно
03.08.2021, 12:37 / Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Дмитрия Лошагина
03.08.2021, 12:07 / Общество
В Кольцово произошёл инцидент с самолётом из Симферополя