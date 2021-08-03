Учебный год в свердловских школах планируют начать очно

В свердловских школах продолжат проверять температуру детей и взрослых на входе. Фото: Галина Соловьёва.

В школах Свердловской области не планируют менять очную форму обучения на дистант. Однако окончательное решение будет принято ближе ко Дню знаний.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы надеемся на то, что учебный год начнётся не в дистанционном режиме", - сказал он. Замгубернатора также отметил, что мероприятия, связанные с началом учебного года состоятся, но с меньшим количеством участников.

Что касается учебного процесса, в школах, как и в прошлом году, будет проводиться термометрия детей и взрослых. Кроме того, расписание будет выстроено таким образом, чтобы минимизировать потоки учащихся. Продолжатся и обработки помещений.

Более конкретная информация появится позже, примерно через недели две.

Ранее стало известно, что московские школы не будут переходить на дистант 1 сентября.

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