За сутки в Свердловской области выявили 519 случаев коронавируса

В Екатеринбурге зарегистрировали ещё 229 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 519 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 108 987.

За всё время выздоровел и выписался из больницы 101 201 человек, в том числе 453 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 3,3 тысячи ковид-пациентов. Состояние 861 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+229), Алапаевского района, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, а также Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Армильского, Артёмовского, Артинского, Белоярского, Горноуральского, Ачитского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Зарегистрирован 21 случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 423.

Добавим, накануне сообщалось о суточном максимуме в регионе – было выявлено 527 заболевших коронавирусом.