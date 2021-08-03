Это конец? В госпитале Тетюхина закрылось ведущее отделение для пациентов

вокруг госпиталя сейчас идут судебные разбирательства. Корпорация развития Среднего Урала через суд требует с медцентра 1,4 млрд рублей, и закрытие ведущего отделения, судя по всему, – новый виток развития событий. Фото: Галина Соколова

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (он же госпиталь) имени Владислава Тетюхина остановил работу травматолого-ортопедического отделения. В этом отделении проводилось эндопротезирование суставов пациентов (ключевая медицинская услуга, ради которой, собственно, и создавался госпиталь). Причина закрытия – отсутствие госзаказа со стороны министерства здравоохранения Свердловской области, сообщили в центре.

«Минздрав придумывает предлоги»

Советник генерального директора учреждения Михаил Лавров рассказал «Облгазете», что за последние два года в центре не было ни одной операции за счёт бюджета областного правительства. Сейчас в очереди на травматолого-ортопедические операции стоят 1,5 тысячи уральцев. Минздрав предложил организовать маршрутизацию этих людей в лечебно-профилактические учреждения Екатеринбурга. Но ведь и там – очередь!

– Предложения минздрава определённо не учитывают собственных листов ожидания в этих клиниках. Сколько лет должно добавиться ко времени, которое больные уже провели в нашем центре в ожидании квот?! Почему все субъекты нашей страны формируют и размещают госзаказы на высокотехнологическую помощь в медицинских организациях независимо от формы их собственности? А в нашей области минздрав придумывает предлоги, чтобы этого не делать?! В условиях беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения страны отказ от использования ресурсов нашего Центра не является государственной позицией, – заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что другие подразделения госпиталя (ковид-стационар, гинекологическое, урологическое, поликлиническое и пр.) продолжают принимать пациентов. Когда же откроется основное отделение центра (и откроется ли вообще!), пока неизвестно.

«Это нарушение прав пациентов»

В областном минздраве ситуацию не комментируют. Пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков попросил оформить официальный запрос информации на имя министра Андрея Карлова (по закону он может рассматриваться 7 рабочих дней). Но своё мнение высказал Максим Стародубцев – руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов:

– В то время, когда госпиталь создавался, свердловчан посылали на протезирование в иные регионы России, например, Курган, Удмуртию – в нашей области не хватало мощностей соответствующего профиля, ждать операцию можно было годами. Что, видимо, и побудило Владислава Валентиновича к созданию своего центра. Но фактически одновременно с его запуском объём протезирования в екатеринбургских больницах увеличлся, и прежние очереди исчезли. В такой ситуации областной минздрав в первую очередь заботится о своих учреждениях. Ведь если все квоты будут отдаваться центру Тетюхина, то заказов не достанется бюджетным больницам.

Но нужно понять и пациентов, отметил Стародубцев: все, кто бывали в госпитале Тетюхина, захотят проходить лечение именно там, потому что качество оказания услуг в нём выше.

– Вот и получается, что мы имеем нарушение прав пациента в пользу поддержания бюджетных учреждений. В сложившейся ситуации центр обречён. Выход – «продаваться» и встраиваться в иную систему, где сторонние люди с должным уровнем административного ресурса будут решать все вопросы за медучреждение, – сказал он.

Напомним, вокруг госпиталя сейчас идут судебные разбирательства. Корпорация развития Среднего Урала через суд требует с медцентра 1,4 млрд рублей (см.«ОГ» №129 от 20.04.21), и закрытие ведущего отделения, судя по всему, – новый виток развития событий.

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