Перезагрузка на лучшую жизнь: легко ли быть в тренде и в соцсетях в 66 лет?

Елена Сабурова признаётся, что ни дня не может прожить без социальных сетей. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге всё больше пенсионеров ломают общественные стереотипы, связанные с возрастом. Одна из них – 66-летняя Елена Сабурова, которая уже два года активно ведёт свой блог в социальных сетях, разрабатывает авторские экскурсии, ходит на современные танцы, модно одевается и пишет книги. Журналист «ОГ» провела день с этой активной представительницей старшего поколения и узнала, как ей удаётся успевать за всеми современными тенденциями.

Новый образ

На странице в социальной сети «ВКонтакте» Елены Сабуровой рядом с фотографией написано «Перезагрузилась. Идём дальше». Эта перезагрузка произошла в 2019 году, когда, уволившись из Свердловского областного музея истории медицины, своего последнего рабочего места, женщина попала в академию осознанного долголетия «КомУза». На этом проекте представителей старшего поколения несколько месяцев учили преодолевать стереотипы о возрасте, быть здоровыми и современными – сейчас этот проект реализуется в Клубе новых старших в Ельцин Центре (см. «ОГ» от 02.06.2021).

От проекта Елена Сабурова взяла многое: уверенность в себе, блогерство, круг единомышленников, занятия танцами и свой новый стиль в одежде. На выпускном вечере проекта её образ запомнился всем: белая кофта, темно-зелёная короткая кожаная юбка и жёлтые колготки. Теперь Елена носит только то, что ей нравится и подходит: свитшоты, толстовки, обрезанные шорты. А другие пенсионерки берут с неё пример.

Нас Елена Сабурова встречает в джинсовом жакете и джинсах широкого кроя – настоящий тренд этого сезона. У неё короткие рыжие волосы и стильные очки в синей оправе. Елена разрешает называть себя без отчества, много смеётся и шутит, добавляя, что в трамвае ей редко уступают место, и её это радует.

История у дома

Направляемся к домам №23 и 25 на улице Сакко и Ванцетти. Эти два заброшенных деревянных здания не сразу замечаешь среди высоток и шикарных усадеб купцов Агафуровых.

– Недавно я услышала фразу, что люди ходят по привычным улицам и не замечают истории вокруг. Так и я: жила рядом с этими зданиями почти 35 лет и не знала о них ничего, – рассказывает Елена Сабурова. – Эти два дома – образцы деревянного зодчества XIX века – таких зданий у нас в городе сохранилось совсем мало. Левый двухэтажный особняк с мезонином принадлежал крестьянину Панову, правую усадьбу построил купец Лебедев, который занимался модельным бизнесом. В советское время в этих домах организовали вечернюю художественную школу, а теперь всё забросили.

Елена начала изучать всю доступную информацию про другие исторические здания Екатеринбурга и делиться своими знаниями на странице в социальных сетях. В итоге по совету своего сына Антона Елена Сабурова начала проводить экскурсию «История у дома» для друзей и знакомых.

Блог – лекарство

Удивительно, но с тех пор как Елена Сабурова ушла на пенсию, свободного времени у неё, по словам пенсионерки, стало меньше. Она много общается с внуками, работает в саду, посещает публичные лекции о знаменитых людях Екатеринбурга, один-два раза в неделю ходит на танцы, периодически заглядывает на занятия в Клуб новых старших и ведёт свои социальные сети. Женщина активна во «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», но больше всего ей нравится «Инстаграм», где у неё около 200 подписчиков.

– В июле исполнилось два года, как я живу в «Инстаграме»! Теперь не представляю и дня без блога. У меня уже зависимость от гаджета, – смеётся собеседница. – Но эти товарищи, – она берёт в руки свой айфон, – здорово нам помогают. У меня никогда не было отторжения от Интернета или социальных сетей, потому что там мы можем общаться, искать нужную информацию, делиться своими новостями. Тем более что написание постов и блогерство, можно сказать, лекарство от деменции.

Нет времени на болезни

На встречу с нами Елена Сабурова приехала прямо из сада, где бывает почти каждый день. При этом на своём загородном участке она работает не только на грядках, но и за компьютером. Там ей лучше всего удаётся писать книгу про своего папу на основе его дневников. А в прошлом году Елене удалось завершить ещё один свой писательский труд – книгу «Призвание на века» о династии медиков из Екатеринбурга.

– Когда мне до пенсии оставалось лет шесть, моя знакомая сказала слова, которые я запомнила на всю жизнь: «Чтобы уход на пенсию не стал трагедией, нужно найти себе увлечение», – вспоминает Елена Сабурова. – И ведь она права! Когда ты находишь себя, будь то рисование, театр, танцы или писательство, времени на грусть и болезни просто не остаётся.

Мы приходим в Ельцин Центр на занятие Клуба новых старших, где Елена Сабурова будет презентовать свою книгу о врачах. Перед выступлением она волнуется и перечитывает свои заметки на телефоне. А выйдя к публике, рассказывает всё на одном дыхании и светится от счастья. В этот момент я вспоминаю слова Елены, которые она произнесла незадолго до своего выступления:

– Стареть не страшно – есть столько возможностей применить свои способности. При большом желании можно сломать стереотипы и просто выйти из дома, найти единомышленников, интересно организовать свой досуг. Жизнь тогда сильно поменяется, и это того стоит! Сейчас я себя чувствую на 45–50 лет. У меня ещё все впереди!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».​​​​​

Елену Сабурову больше всего интересуют судьбы людей, которые проживали в исторических зданиях в центре Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

На презентацию книги Елены Сабуровой пришёл её сын Антон, который поддерживает маму во всех начинаниях. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №140 от 04.08.2021 под заголовком «Перезагрузка на лучшую жизнь»