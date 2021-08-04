46% подхвативших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга

В предыдущие сутки в уральской столице было зарегистрировано 229 случаев COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Обновлены данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 3 августа, с начала пандемии инфекцию подхватили 108 987 человек.

Из них почти половина ‒ 50 194 (46% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 3 тысяч ковид-пациентов также было выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 7 907 (7,3%), Первоуральске ‒ 4 387 (4%), Ревде ‒ 3 253 (2,98%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 3 081 (2,8%), информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал областной оперштаб, за всё время из больниц выписался 101 201 уралец. Жертвами вируса стали 4 423 человека.

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