На Среднем Урале снижается активность клещей

В Екатеринбурге клещи покусали 11 231 человека, в том числе 1 591 ребёнка. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области снижается активность клещей. За прошедшую неделю в медучреждения региона обратились 197 человек. Это меньше показателей прошлых недель.

Всего в текущем году было выявлено 33 796 случаев присасывания клещей. В том числе пострадали 6 306 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

По данным на 2 августа, сложная обстановка с клещами сохраняется в Слободо-Туринском МР, ГО Дегтярск, ГО Верхняя Тура, Нижнесергинском МР, ГО Рефтинский, Байкаловском МР, ГО Верхний Тагил, Ирбитском МО, ГО Пелым, а также в Волчанском, Тавдинском, Асбестовском, Талицком и Шалинском городских округах.

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 15% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 13 и 12% соответственно.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" в медучреждения Среднего Урала госпитализировали уже 188 взрослых и 39 детей. При этом диагноз подтверждён у 54 человек в первом случае и у 8 - во втором.

Предварительно с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" в больницах оказались 537 взрослых и 140 детей. Заболевание диагностировано у 116 граждан, в том числе у 18 юных свердловчан.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о 320 пострадавших от укусов клещей, а неделей ранее - о 370 случаях.