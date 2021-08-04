За сутки в Свердловской области подтвердилось 511 новых случаев COVID-19

За последние 24 часа от коронавируса на Среднем Урале излечилось 467 человек. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 511 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 109 498.

С момента распространения инфекции на Среднем Урале в связи с выздоровлением из больниц было выписано 101 668человек, в том числе 467- за последние 24 часа.

За этот же период было зарегистрировано 23 случая смерти заразившихся COVID-19. Общее число случаев летальных исходов из-за коронавируса в регионе достигло 4 446, сообщили в региональном оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+162), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городских округов, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 837 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 413 человек из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Отметим, что днём ранее стало известно о 519 заболевших коронавирусом в Свердловской области.