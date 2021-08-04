Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 августа 2021, 13:38

В России зарегистрировали ещё 22 589 новых случаев коронавируса

Коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В России за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом на территории страны выявлено 6 356 874 заболевших.

Наибольшее число инфицированных в течение последних 24 часов зарегистрировано в Москве (+2 502), Санкт-Петербурге (+1 906), Подмосковье (+1 517), Нижегородской (+544) и Свердловской (+511) областях, сообщили в федеральном оперштабе.

Фото: федеральный оперштаб

С начала распространения инфекции в связи с выздоровлением из больниц выписались 5 679 842 жителя страны, в том числе 20 096 – за минувшие 24 часа. Коронавирус унёс жизни 161 715 россиян. За последние сутки зафиксировано 790 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 пациентов.

Напомним, по данным на 3 августа, в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса.

Читайте также:

За сутки в Свердловской области подтвердилось 511 новых случаев.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2021, 16:19 / Экономика
В России до конца года запустят регистрацию сделок с квартирами за сутки
04.08.2021, 16:07 / Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра
04.08.2021, 15:17 / Экономика
С 2022 года россияне смогут регистрировать права на недвижимость через госуслуги
04.08.2021, 15:06 / Общество
В Нижнем Тагиле на ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества потратят 366,3 миллиона рублей
04.08.2021, 14:30 / Общество
В Свердловском онкодиспансере вновь ограничили госпитализацию из-за COVID-19