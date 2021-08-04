В России зарегистрировали ещё 22 589 новых случаев коронавируса

Под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В России за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом на территории страны выявлено 6 356 874 заболевших.

Наибольшее число инфицированных в течение последних 24 часов зарегистрировано в Москве (+2 502), Санкт-Петербурге (+1 906), Подмосковье (+1 517), Нижегородской (+544) и Свердловской (+511) областях, сообщили в федеральном оперштабе.

Фото: федеральный оперштаб

С начала распространения инфекции в связи с выздоровлением из больниц выписались 5 679 842 жителя страны, в том числе 20 096 – за минувшие 24 часа. Коронавирус унёс жизни 161 715 россиян. За последние сутки зафиксировано 790 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 пациентов.

Напомним, по данным на 3 августа, в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса.

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