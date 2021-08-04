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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 августа 2021, 14:30

В Свердловском онкодиспансере вновь ограничили госпитализацию из-за COVID-19

Свердловский областной онкодиспансер

Возобновить госпитализацию планируется 5 августа. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё один случай COVID-19 зафиксирован в Свердловском областном онкодиспансере (Екатеринбург). В этот раз вирус выявили у пациента отделения опухолевой патологии головы и шеи (второе онкологическое).

Госпитализация пациентов в указанное отделение временно приостановлена, рассказали "Областной газете" в региональном оперштабе. При этом изданию уточнили, что сейчас в медучреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, которые позволят возобновить работу в полном объёме в кратчайшие сроки. А именно с 5 августа.

"Перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медучреждении. Клинические симптомы коронавирусной инфекции проявляются в процессе инкубационного периода", - отмечают в оперштабе.

Также известно, что всех пациентов отделения опухолевой патологии головы и шеи перевели в другие отделения или отправили домой под наблюдением.

Напомним, в середине июля из-за случая коронавируса в Свердловском областном онкодиспансере была приостановлена госпитализация в четвёртое гинекологическое и частично во второе радиологическое отделения.

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Областная газета Свердловской области

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