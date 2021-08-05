За сутки в Свердловской области выявили 515 случаев коронавируса

Ещё 515 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 110 013.
За всё время выздоровели и выписались из больниц 102 133 человека, в том числе 465 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 3,4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Зарегистрировано ещё 23 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 469, информирует региональный оперштаб.
График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 на 5 августа выглядит следующим образом:
Екатеринбурге
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 18.00 («Спутник V» - 2-й компонент; «Спутник Лайт»);
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 15.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 20.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 15.00 до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
- Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 14.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);
Асбесте
- ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – до 19.00;
в Серове
- ТЦ «Тайга» (ул. Ленина, 128) – до 16.00;
- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 18.00
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