За сутки в Свердловской области выявили 515 случаев коронавируса

На лечении остаются свыше 3,4 тысячи ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 515 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 110 013.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 102 133 человека, в том числе 465 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 3,4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Зарегистрировано ещё 23 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 469, информирует региональный оперштаб.

График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 на 5 августа выглядит следующим образом:

Екатеринбурге

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 18.00 («Спутник V» - 2-й компонент; «Спутник Лайт»);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 15.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 20.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 15.00 до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 14.00 («Спутник V» - 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

Асбесте

ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – до 19.00;

в Серове

ТЦ «Тайга» (ул. Ленина, 128) – до 16.00;

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 18.00