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5 августа 2021, 13:10

В России выявлено 23 120 случаев COVID-19 за сутки

коронавирус

За последние сутки из больниц выписались 20 370 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 23 120 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 379 904 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 3 227. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 515 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 700 212 жителей страны, в том числе 20 370 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 162 509 россиян. За последние сутки зафиксировано 794 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 167,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 489 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 1 258 236 человек.

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Областная газета Свердловской области

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