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5 августа 2021, 14:37

В Уральское НИИ ОММ начали направлять пациентов с COVID-19

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В медучреждения будут отправлять пациентов с коронавирусом и тех, у кого он может подтвердиться. Фото: Владимир Мартьянов.

В Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ) начали направлять пациентов с COVID-19. Данное медучреждение расположено в Екатеринбурге.

Как говорится в приказе, размещённом на сайте Минздрава Свердловской области, с сегодняшнего дня главврачи медорганизаций региона должны осуществлять маршрутизацию некоторых пациентов в НИИ ОММ. Речь идёт о больных с коронавирусом и тех, у кого он может подтвердиться.

В свою очередь директору ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ рекомендуется обеспечить оказание медицинской помощи в стационарных условиях поступившим пациентам.

Данную информацию в региональном оперштабе не прокомментировали. "Областная газета" попыталась уточнить подробности у пресс-секретаря министерства Константина Шестакова. Получить информацию оперативно не удалось.

Фото: документ

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