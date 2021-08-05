В Уральское НИИ ОММ начали направлять пациентов с COVID-19

В медучреждения будут отправлять пациентов с коронавирусом и тех, у кого он может подтвердиться. Фото: Владимир Мартьянов.

В Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ) начали направлять пациентов с COVID-19. Данное медучреждение расположено в Екатеринбурге.

Как говорится в приказе, размещённом на сайте Минздрава Свердловской области, с сегодняшнего дня главврачи медорганизаций региона должны осуществлять маршрутизацию некоторых пациентов в НИИ ОММ. Речь идёт о больных с коронавирусом и тех, у кого он может подтвердиться.

В свою очередь директору ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ рекомендуется обеспечить оказание медицинской помощи в стационарных условиях поступившим пациентам.

Данную информацию в региональном оперштабе не прокомментировали. "Областная газета" попыталась уточнить подробности у пресс-секретаря министерства Константина Шестакова. Получить информацию оперативно не удалось.

Фото: документ

Читайте также:

В Свердловской области развернули уже 9,3 тысячи коеек для больных коронавирусом.