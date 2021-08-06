В Свердловской области за сутки выявили 524 случая коронавируса

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 524 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 110 537 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 476 человек. Общее число выздоровевших достигло 102 609 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 22 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 491 свердловчанин.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+125), Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 515 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 августа можно ознакомиться здесь.