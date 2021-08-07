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7 августа 2021, 09:12

Нижний Тагил обогнал Екатеринбург по числу новых случаев COVID-19

коронавирус

Во втором по численности населения городе за сутки выявили 151 заболевшего коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавируса на территории региона. По данным на 6 августа, COVID-19 был выявлен у жителей 33 муниципалитетов Среднего Урала.

По числу заболевших в течение суток Нижний Тагил обогнал Екатеринбург. Во втором по численности населения городе Среднего Урала за сутки лабораторно подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, а за всё время здесь заболело 8099 человек.

В пятёрку лидеров антирейтинга также вошли:

  • Екатеринбург (+125 новых случаев за сутки, 50 616 — за всё время),
  • Первоуральск (+31, 4 505),
  • Богданович (+30, 1097),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+20, 3 159).

Всего же в течение суток в Свердловской области выявили 524 заболевших COVID-19, а с момента начала распространения инфекции - 110 537 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 476 человек. Общее число выздоровевших достигло 102 609 свердловчан, сообщили в региональном оперштабе. За сутки зарегистрировали 22 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стал 4 491 свердловчанин.

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Областная газета Свердловской области

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