Коронавирусом за сутки заразились 22 320 россиян

В местах массового пребывания людей сохраняются противоэпидемические меры. Фото: Павел Ворожцов

В России за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 22 320 человек в 85 регионах. Всего же с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 6 424 884 случая заражения COVID-19.

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что больше всего заболевших выявлено в Москве (+2 235), Санкт-Петербурге (+1 1904), Подмосковье (+1 455), Нижегородской (+551) и Свердловской (+520) областях.

Из больниц в связи с выздоровлением выписались 5 739 838 россиянин, из которых 19 485 выздоровели за минувший день. Коронавирус за сутки унёс жизни 793 жителей страны. За всё время с начала распространения инфекции в России жертвами COVID-19 стали 164 094 человека.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 259 103 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22660 новых пациентов.

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